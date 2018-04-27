Трамп не исключил, что примет участие в открытии посольства США в Иерусалиме

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в очередной раз заявил, что может принять участие в церемонии открытия посольства США в Иерусалиме.

«Я могу поехать, я очень горд этим... Многие президенты на протяжении долгих лет обещали открыть американское посольство в Иерусалиме... Но у них никогда не хватало мужества выполнить свои обещания. Я выполнил... В настоящее время ведётся работа по подготовке к открытию (посольства. — RT)», — сказал он.

6 декабря 2017 года Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил Государственному департаменту подготовить перенос посольства США из Тель-Авива.

Данное решение Соединённых Штатов вызвало критику со стороны многих государств.

Первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН прокомментировал решение американского лидера.