Помпео заявил, что мирный процесс на Ближнем Востоке «не умер»

Мирный процесс на Ближнем Востоке продолжается, несмотря на решение США перенести посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью Fox News.

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«Мирный процесс совершенно определённо не умер. Мы усиленно работаем над ним», — отметил Помпео. По его словам, власти США предприняли ряд мер по обеспечению безопасности собственных интересов и американских граждан на Ближнем Востоке. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал все страны последовать примеру США и перенести свои посольства в Иерусалим. 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил перенести посольство США из Тель-Авива.