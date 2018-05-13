Помпео заявил, что мирный процесс на Ближнем Востоке «не умер»

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Мирный процесс на Ближнем Востоке продолжается, несмотря на решение США перенести посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью Fox News.
Помпео заявил, что мирный процесс на Ближнем Востоке «не умер»
  • Reuters
  • © Aaron P. Bernstein

«Мирный процесс совершенно определённо не умер. Мы усиленно работаем над ним», — отметил Помпео.

По его словам, власти США предприняли ряд мер по обеспечению безопасности собственных интересов и американских граждан на Ближнем Востоке.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал все страны последовать примеру США и перенести свои посольства в Иерусалим.

6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил перенести посольство США из Тель-Авива.

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