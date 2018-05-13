Помпео заявил, что мирный процесс на Ближнем Востоке «не умер»
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«Мирный процесс совершенно определённо не умер. Мы усиленно работаем над ним», — отметил Помпео.
По его словам, власти США предприняли ряд мер по обеспечению безопасности собственных интересов и американских граждан на Ближнем Востоке.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал все страны последовать примеру США и перенести свои посольства в Иерусалим.
6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил перенести посольство США из Тель-Авива.