СМИ: При нападении боевиков в Афганистане погибли шесть человек

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В результате нападения на финансовый департамент таможни афганского города Джелалабад погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на местные власти.
СМИ: При нападении боевиков в Афганистане погибли шесть человек
  • Reuters

Как отмечается, сначала произошёл взрыв у входа в департамент, затем нападавшие перешли к штурму здания.

По данным источника в департаменте здравоохранения провинции Нангархар, по меньшей мере шесть человек погибли и 20 пострадали.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в мечети в провинции Хост погибли 17 человек.

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