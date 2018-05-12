Винник рассказал, кто мог стоять за покушением на него в греческой тюрьме

Арестованный в Греции по запросу США специалист в области информационных технологий Александр Винник рассказал RT, кто мог стоять за подготовкой покушения на него в тюрьме.

«Люди, не желающие моего появления в России, потому что я слишком много знаю. C моим появлением у некоторых людей могут начаться серьёзные проблемы», — сказал Винник.

По его словам, о подготовке покушения он узнал от начальника тюрьмы лично.

Россиянин подчеркнул, что его убийство «было заказано и, соответственно, кем-то оплачено, но не исполнено».

Подробнее — в материале RT.

Ранее в СМИ появилась информация, что в тюрьме города Салоники было предотвращено покушение на российского программиста Александра Винника, экстрадиции которого добиваются США и Россия.