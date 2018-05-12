«Только в России я буду в безопасности»: Александр Винник прокомментировал данные о покушении на него в греческой тюрьме

Арестованный в Греции по запросу США специалист в области информационных технологий Александр Винник прокомментировал информацию о покушении на него в тюрьме. Россиянин, которого Соединённые Штаты обвиняют в отмывании денег с помощью криптовалютной биржи, сообщил RT, кому могло быть выгодно такое развитие событий. При этом Винник подчеркнул, что намерен настаивать на экстрадиции в Россию, так как, по его мнению, именно там он будет в безопасности. Ранее о покушении на Винника сообщали российские СМИ со ссылкой на собеседников в Греции, где россиянин ждёт решения суда. Однако официально эту информацию не подтвердили ни представители посольства РФ в Греции, ни греческие власти.

В СМИ появилась информация, что в тюрьме города Салоники было предотвращено покушение на российского программиста Александра Винника, экстрадиции которого добиваются США и Россия. RT передал вопросы заключённому через его адвоката. В своём интервью Винник рассказал, кто мог стоять за покушением, и ещё раз подтвердил, что хочет вернуться домой.

— CМИ сообщили, что на вас готовилось покушение. Что вам известно об этом?

— Только то, что меня хотят убить.

— От кого вы узнали о покушении?

— От начальника тюрьмы лично.

Также по теме «Продолжают охоту по всему миру»: МИД предупредил россиян об опасности задержаний спецслужбами США МИД России предупредил россиян об опасности зарубежных поездок в связи с тем, что американские спецслужбы фактически объявили охоту на...

— Кто конкретно, по вашему мнению, может стоять за этим?

— Люди, не желающие моего появления в России, потому что я слишком много знаю.

C моим появлением у некоторых людей могут начаться серьёзные проблемы.

— Полагаете ли вы, что это покушение не первое?

— Я никак не полагаю. Моё убийство было заказано и, соответственно, кем-то оплачено, но не исполнено.

— Как к вам относится администрация тюрьмы?

— Администрация тюрьмы ко мне относится уважительно.

— Были ли попытки влияния, особые меры, угрозы или иное недостойное поведение по отношению к вам со стороны администрации и людей, с которыми вы встречались в тюрьме?

— Со стороны администрации — нет. Есть люди, которые пытаются мне угрожать по телефону или иным образом.

— Будете ли вы дополнительно ходатайствовать об экстрадиции в Россию?

— Буду. Я неоднократно заявлял о том, что я хочу быть экстрадирован в Россию. Я хочу, чтобы в России было проведено справедливое расследование. Уверен, что именно в России моя безопасность будет обеспечена наилучшим образом, ведь моей смерти хочет не государство, а отдельные лица — преступники.

— Действительно ли вам разрешено общаться лишь с очень ограниченным кругом лиц?



— Да. Меня защищают от отравления, поскольку отравление легче всего совершить через воду или пищу. Существует особый порядок приёма пищи и воды.

— Как проходит ваш день? Чем вы занимаетесь?

— В тюрьме я занимаюсь тем, что сижу в тюрьме. Сочиняю сказки для детей, пишу путевые заметки.

Александр Винник

Reuters

© Alexandros Avramidis

— Как себя чувствует ваша жена? Ранее сообщалось, что у неё опухоль головного мозга.

— Она тяжело больна, без комментариев.

— Какие у вас планы? Верите ли вы, что скоро всё разрешится?

— Планы вполне определённые, и, конечно же, всё разрешится — этого достаточно. Наша жизнь скоротечна. Они будут выполнены. Я достаточно хорошо настроен и сыграю весьма звонкую мелодию.

— В чём вы сегодня нуждаетесь?

— Нуждаюсь в помощи родного государства. Я очень хочу вернуться.

Отметим, что официально информацию о покушении на программиста не подтвердили ни представители посольства РФ в Греции, ни греческие власти. В МВД России сведения о возбуждении уголовных дел по заявлениям Винника оперативно прокомментировать не смогли.