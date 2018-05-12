«Только в России я буду в безопасности»: Александр Винник прокомментировал данные о покушении на него в греческой тюрьме
- Александр Винник
- globallookpress.com
- © Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com
В СМИ появилась информация, что в тюрьме города Салоники было предотвращено покушение на российского программиста Александра Винника, экстрадиции которого добиваются США и Россия. RT передал вопросы заключённому через его адвоката. В своём интервью Винник рассказал, кто мог стоять за покушением, и ещё раз подтвердил, что хочет вернуться домой.
— CМИ сообщили, что на вас готовилось покушение. Что вам известно об этом?
— Только то, что меня хотят убить.
— От кого вы узнали о покушении?
— От начальника тюрьмы лично.
— Кто конкретно, по вашему мнению, может стоять за этим?
— Люди, не желающие моего появления в России, потому что я слишком много знаю.
C моим появлением у некоторых людей могут начаться серьёзные проблемы.
— Полагаете ли вы, что это покушение не первое?
— Я никак не полагаю. Моё убийство было заказано и, соответственно, кем-то оплачено, но не исполнено.
— Как к вам относится администрация тюрьмы?
— Администрация тюрьмы ко мне относится уважительно.
— Были ли попытки влияния, особые меры, угрозы или иное недостойное поведение по отношению к вам со стороны администрации и людей, с которыми вы встречались в тюрьме?
— Со стороны администрации — нет. Есть люди, которые пытаются мне угрожать по телефону или иным образом.
— Будете ли вы дополнительно ходатайствовать об экстрадиции в Россию?
— Буду. Я неоднократно заявлял о том, что я хочу быть экстрадирован в Россию. Я хочу, чтобы в России было проведено справедливое расследование. Уверен, что именно в России моя безопасность будет обеспечена наилучшим образом, ведь моей смерти хочет не государство, а отдельные лица — преступники.
— Действительно ли вам разрешено общаться лишь с очень ограниченным кругом лиц?
— Да. Меня защищают от отравления, поскольку отравление легче всего совершить через воду или пищу. Существует особый порядок приёма пищи и воды.
— Как проходит ваш день? Чем вы занимаетесь?
— В тюрьме я занимаюсь тем, что сижу в тюрьме. Сочиняю сказки для детей, пишу путевые заметки.
- Александр Винник
- Reuters
- © Alexandros Avramidis
— Как себя чувствует ваша жена? Ранее сообщалось, что у неё опухоль головного мозга.
— Она тяжело больна, без комментариев.
— Какие у вас планы? Верите ли вы, что скоро всё разрешится?
— Планы вполне определённые, и, конечно же, всё разрешится — этого достаточно. Наша жизнь скоротечна. Они будут выполнены. Я достаточно хорошо настроен и сыграю весьма звонкую мелодию.
— В чём вы сегодня нуждаетесь?
— Нуждаюсь в помощи родного государства. Я очень хочу вернуться.
Отметим, что официально информацию о покушении на программиста не подтвердили ни представители посольства РФ в Греции, ни греческие власти. В МВД России сведения о возбуждении уголовных дел по заявлениям Винника оперативно прокомментировать не смогли.