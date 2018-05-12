Эксперт оценил вероятность объявления об окончании Корейской войны по итогам саммита США и КНДР

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в беседе с RT прокомментировал сообщения СМИ о том, что по итогам встречи лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына может быть объявлено об окончании Корейской войны.

«Надо понимать, что в любых тенденциях к объединению двух Корей категорически не заинтересован Вашингтон, потому что если это произойдёт и появится единое государство, то что получится? Благодаря соединению южнокорейского хай-тека с военной мощью Северной Кореи родится новая сверхдержава. Более того, Вашингтон сам связан оборонительным военным союзом с Южной Кореей. Таким образом, если Север и Юг объединятся, тогда под вопросом окажется наличие американского военного присутствия. То есть интересы США будут ущемлены», — сказал он.

Блохин отметил, что КНДР — «выгодный инструмент для Вашингтона», поскольку в сложившейся ситуации американская сторона в том числе продаёт системы ПРО Южной Корее и Японии. А в условиях ухудшения американо-китайских отношений «северокорейская угроза» позволяет надавить и на Китай, добавил эксперт. По его словам, в этой связи США не нужно окончание Корейской войны.

«Думаю, они будут пытаться делать всё возможное, чтобы застопорить переговорный процесс, сохранив при этом статус-кво. Как сейчас есть, так в интересах США чтобы всё и оставалось, поскольку им нужно всегда иметь некий очаг напряжения, куда можно вмешаться», — заключил политолог.

Ранее японская газета Nikkei сообщила, что обсуждается возможность включения в совместное заявление лидеров США и Северной Кореи договорённостей по денуклеаризации КНДР и объявления об окончании Корейской войны.