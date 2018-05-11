Посольство России призвало Британию подключиться к урегулированию ситуации в Сирии

Россия призывает правительство Великобритании прекратить «указывать пальцем» на других и подключиться к дипломатическому процессу урегулирования ситуации в Сирии.

Об этом заявили в российском посольстве в Лондоне, комментируя слова министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона, который призвал Россию использовать своё влияние в Сирии для содействия принятию мер для политического урегулирования.

«Именно Великобритания официально поддерживает воинственную сирийскую оппозицию и постоянно поощряет действия по свержению правительства в Дамаске. Именно Британия предоставляет финансовую поддержку «Белым каскам» — организации, которая вместо предоставления гуманитарной помощи выступает как умелый производитель фейковых новостей», — говорится в сообщении в Facebook.

Дипломаты напомнили, что британская сторона также игнорирует положительный эффект, который был получен после запуска астанинского процесса.

В посольстве указали и на то, что Британия вместе с США и Францией «совершила акт агрессии против Сирии», нанеся удары по сирийской территории.

«Мы призываем британское правительство прекратить указывать на других пальцем и начать участвовать в надлежащем дипломатическом процессе, делать всё на переговорах для поиска политического решения для Сирии», — добавили дипломаты.

Ранее в ЕС заявили, что ситуация в Сирии может усугубиться.

25 апреля Генсек ООН Антониу Гутерреш отметил, что намерен продолжить поиски новых путей политического урегулирования ситуации в САР.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков прокомментировал НСН удар США и союзников по Сирии.