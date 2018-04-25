Генсек ООН заявил о намерении заниматься поиском путей политического урегулирования в Сирии
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
«Я продолжу работать с международным сообществом для поиска новых путей для обеспечения прогресса в политическом урегулировании», — заявил он.
Данное заявление он сделал в ходе своего видеобращения к участникам донорской конференции в Брюсселе.
Ранее Гутерреш после ударов США, Франции и Великобритании по Сирии призвал все стороны проявить сдержанность, чтобы избежать эскалации ситуации.