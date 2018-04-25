Генсек ООН заявил о намерении заниматься поиском путей политического урегулирования в Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш заявил, что он будет продолжать искать новые пути политического урегулирования ситуации в Сирии.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я продолжу работать с международным сообществом для поиска новых путей для обеспечения прогресса в политическом урегулировании», — заявил он.

Данное заявление он сделал в ходе своего видеобращения к участникам донорской конференции в Брюсселе.

Ранее Гутерреш после ударов США, Франции и Великобритании по Сирии призвал все стороны проявить сдержанность, чтобы избежать эскалации ситуации.