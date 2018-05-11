Министр финансов Франции призвал Европу не вести себя как вассал США

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Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что Европа должна дать более решительный отпор администрации президента США Дональда Трампа по вопросу ядерной сделки с Ираном, а не вести себя как «вассал» Соединённых Штатов.
Министр финансов Франции призвал Европу не вести себя как вассал США
  • AFP
  • © CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

«Хотим ли мы быть вассалами, которые подчиняются решениям, принятым Соединёнными Штатами, цепляясь за подол своих штанов? Или мы скажем, что у нас есть свои экономические интересы?» — цитирует Ле Мэра Associated Press.

По его словам, Европа не должна принимать позицию США, которые берут на себя роль «мирового экономического полицейского».

Ранее глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини объяснила, почему ЕС намерен сохранить ядерное соглашение с Ираном.

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал слова американского лидера.

Подробнее — в материале RT.

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