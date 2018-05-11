Путин и Меркель обсудили учреждение миссии ООН в Донбассе

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонных переговоров обменялись мнениями по ситуации на востоке Украины.

«При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису рассмотрены вопросы, касающиеся учреждения миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что Путин и Меркель договорились активизировать работу в нормандском формате.

Ранее стало известно, что Меркель приедет на переговоры с Путиным в Сочи 18 мая.