Путин и Меркель обсудят сотрудничество России и Украины по газу
Канцлер Германии Ангела Меркель и российский президент Владимир Путин в ходе предстоящей встречи в Сочи обсудят газовый вопрос между Россией и Украиной. Об этом заявили в кабмине ФРГ.
- Reuters
«Центральными темами станут двухсторонние отношения, конфликт на Украине, ситуация в Сирии, а также сотрудничество в газовой сфере России и Украины», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее стало известно, что Меркель приедет на переговоры с Путиным в Сочи 18 мая.
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