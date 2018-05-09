Путин и Меркель обсудят сотрудничество России и Украины по газу

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Канцлер Германии Ангела Меркель и российский президент Владимир Путин в ходе предстоящей встречи в Сочи обсудят газовый вопрос между Россией и Украиной. Об этом заявили в кабмине ФРГ.
Путин и Меркель обсудят сотрудничество России и Украины по газу
  • Reuters

«Центральными темами станут двухсторонние отношения, конфликт на Украине, ситуация в Сирии, а также сотрудничество в газовой сфере России и Украины», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее стало известно, что Меркель приедет на переговоры с Путиным в Сочи 18 мая.

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