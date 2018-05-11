В Минобороны рассказали о ведущихся за рубежом разработках для сокрытия ядерных взрывов

Российские военные специалисты в области контроля за ядерными испытаниями отмечают, что за рубежом совершенствуются разработки для сокрытия ядерных взрывов; в связи с этим в России развиваются методы отслеживания таких событий. Об этом начальник Службы специального контроля (ССК) Минобороны России полковник Игорь Токарев сообщил в интервью РИА Новости.

Токарев напомнил, что в соответствии с Договором о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой государства, обладающие ядерным оружием, стали проводить только подземные взрывы, которые можно выявить исключительно средствами сейсмического мониторинга.

«Скрытно провести такие испытания технически проще, и разработки в этом направлении имеются и совершенствуются», — отметил Токарев.

Он пояснил, что используются, в частности, такие возможности, как максимальное снижение мощности ядерных зарядов, увеличение глубины закладки заряда и проведение испытаний в геологических породах, снижающих интенсивность образования сейсмических волн.

По его словам, испытания могут проводиться и в сейсмически активных районах, где из-за естественных тектонических процессов, таких как землетрясения и вулканы, распознавание источника становится важнейшей научно-практической задачей.

Токарев добавил, что совершенствование научных методов контроля за ядерными испытаниями проводится силами Научно-исследовательского центра специального контроля.