В Минобороны рассказали о ведущихся за рубежом разработках для сокрытия ядерных взрывов
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Токарев напомнил, что в соответствии с Договором о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой государства, обладающие ядерным оружием, стали проводить только подземные взрывы, которые можно выявить исключительно средствами сейсмического мониторинга.
«Скрытно провести такие испытания технически проще, и разработки в этом направлении имеются и совершенствуются», — отметил Токарев.
Он пояснил, что используются, в частности, такие возможности, как максимальное снижение мощности ядерных зарядов, увеличение глубины закладки заряда и проведение испытаний в геологических породах, снижающих интенсивность образования сейсмических волн.
По его словам, испытания могут проводиться и в сейсмически активных районах, где из-за естественных тектонических процессов, таких как землетрясения и вулканы, распознавание источника становится важнейшей научно-практической задачей.
Токарев добавил, что совершенствование научных методов контроля за ядерными испытаниями проводится силами Научно-исследовательского центра специального контроля.