СМИ: Разведка США допускает пригодность полигона Пхунгери в КНДР для ядерных испытаний

Разведка США не исключает, что ядерный полигон Пхунгери в Северной Корее может быть пригодным для проведения испытаний. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Нет причин делать выводы, что полигон для испытаний Пхунгери больше не функционален», — сказал один из собеседников агентства.

Как сообщает РИА Новости, по словам другого источника, в зоне полигона наблюдаются «незначительные геологические разрушения», но работу полигону возможно восстановить.

Ранее СМИ сообщили, что большая часть подземного ядерного полигона, который лидер КНДР Ким Чен Ын предписал закрыть, была непригодна для испытаний из-за обрушения туннеля после последнего проведённого там взрыва.