СМИ: Закрытый ядерный полигон в КНДР был непригоден для использования

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Большая часть подземного ядерного полигона, который лидер КНДР Ким Чен Ын предписал закрыть, была непригодна для испытаний из-за обрушения туннеля после последнего проведенного там взрыва. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на исследование китайских сейсмологов.

По данным издания, некоторые официальные лица США и наблюдатели за Северной Кореей называют закрытие полигона северокорейским лидером «пустыми жестами», чтобы получить рычаги воздействия в отношениях с Вашингтоном и Сеулом при сохранении своего ядерного оружия.

21 апреля Ким Чен Ын объявил о приостановке ядерных испытаний в КНДР, а также о закрытии полигона. Северная Корея пообещала не применять ядерное оружие при отсутствии угрозы стране.

Подробнее — в материале RT.

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