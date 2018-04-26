СМИ: Закрытый ядерный полигон в КНДР был непригоден для использования
По данным издания, некоторые официальные лица США и наблюдатели за Северной Кореей называют закрытие полигона северокорейским лидером «пустыми жестами», чтобы получить рычаги воздействия в отношениях с Вашингтоном и Сеулом при сохранении своего ядерного оружия.
21 апреля Ким Чен Ын объявил о приостановке ядерных испытаний в КНДР, а также о закрытии полигона. Северная Корея пообещала не применять ядерное оружие при отсутствии угрозы стране.
Подробнее — в материале RT.