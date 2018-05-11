СМИ: На острове Ява объявлена эвакуация из-за извержения вулкана

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На индонезийском острове Ява объявлена эвакуация из-за извержения вулкана Мерапи, пишет Jakarta Post.
СМИ: На острове Ява объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
  • Reuters

Сообщается, что эвакуация объявлена в радиусе 5 км от вулкана.

«Мы призываем местных жителей сохранять спокойствие», — заявил представитель Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB) Сутопо Пурво Нугрохо.

Отмечается, что извержение началось в пятницу, 11 мая. Оно сопровождается выбросом вулканического пепла и несильными толчками.

Ранее сообщалось, что власти Гавайских островов сообщили о возобновлении вулканической активности.

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