СМИ: На острове Ява объявлена эвакуация из-за извержения вулкана

На индонезийском острове Ява объявлена эвакуация из-за извержения вулкана Мерапи, пишет Jakarta Post.

Сообщается, что эвакуация объявлена в радиусе 5 км от вулкана.

«Мы призываем местных жителей сохранять спокойствие», — заявил представитель Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB) Сутопо Пурво Нугрохо.

Отмечается, что извержение началось в пятницу, 11 мая. Оно сопровождается выбросом вулканического пепла и несильными толчками.

Ранее сообщалось, что власти Гавайских островов сообщили о возобновлении вулканической активности.