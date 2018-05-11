МИД Ирана осудил удары Израиля по Сирии

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Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми осудил авиаудары Израиля по Сирии и назвал их нарушением суверенитета страны.

«Неоднократные удары сионистского режима по территории Сирии и грубое нарушение суверенитета страны, в особенности в последние дни, были актом агрессии», — приводятся слова Касеми на сайте МИД Ирана.

Он добавил, что Израиль совершает нападения под безосновательными предлогами и не получает после этого реакции со стороны других стран мира.

Накануне в генеральном командовании армии САР заявили, что системы ПВО сирийской армии отразили большую часть израильских ракет, запущенных по объектам в Сирии. В Минобороны России сообщали, что было выпущено более 60 ракет.

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