Посол России: время в деле Скрипалей работает против Британии
- Reuters
Он рассказал, что провёл встречу с гендиректором МИД Британии по консульским вопросам и вопросам безопасности Филипом Бартоном, во время которой обсудил дело Скрипаля.
По его словам, беседа оставила тяжёлое впечатление, и Россия продолжит действовать в рамках международного права.
«Конечно, время работает против правительства Великобритании, поскольку чем дольше эта совершенно ненормальная ситуация затягивается, тем активней видно всем, какую политику проводит консервативное правительство», — сказал дипломат.
Ранее в российском посольстве отметили, что Британии не удалось доказать причастность России к отравлению в Солсбери.