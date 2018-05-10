Посол России: время в деле Скрипалей работает против Британии

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Время по делу об отравлении в Солсбери работает против британской стороны. Об этом на пресс-конференции заявил посол России в Лондоне Александр Яковенко.
Посол России: время в деле Скрипалей работает против Британии
  • Reuters

Он рассказал, что провёл встречу с гендиректором МИД Британии по консульским вопросам и вопросам безопасности Филипом Бартоном, во время которой обсудил дело Скрипаля.

По его словам, беседа оставила тяжёлое впечатление, и Россия продолжит действовать в рамках международного права.

«Конечно, время работает против правительства Великобритании, поскольку чем дольше эта совершенно ненормальная ситуация затягивается, тем активней видно всем, какую политику проводит консервативное правительство», — сказал дипломат.

Ранее в российском посольстве отметили, что Британии не удалось доказать причастность России к отравлению в Солсбери. 

RT вёл прямую трансляцию.

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