Песков назвал решение США по ядерной сделке с Ираном скрытым протекционизмом

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В решении США по ядерной сделке с Ираном есть завуалированный протекционизм и нарушение норм Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков назвал решение США по ядерной сделке с Ираном скрытым протекционизмом
  • Дмитрий Песков
  • © Dmitry Golubovich/Global Look Press

«Здесь возникает очень много вопросов. Вы знаете, что европейские столицы, в том числе Париж, уже публично выражали свою крайнюю обеспокоенность в связи с подрывом интересов французских или европейских компаний, которые осуществляют свою деятельность в Иране и которые могут столкнуться с санкционными действиями со стороны США», — сказал он.

По его словам, потребуется напряжённая работа, «в том числе со стороны юристов».

«Фактически речь идёт о завуалированном протекционизме, и речь идёт о шагах, которые, конечно, идут абсолютно вразрез с нормами и правилами Всемирной торговой организации», — добавил он.

Песков подчеркнул, что «европейские визави намерены задействовать все имеющиеся международные механизмы для отстаивания своих интересов».

Ранее и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что решение США по Ирану нарушает резолюцию СБ ООН. 

9 мая во Франции заявили, что ЕС готов оспорить в ВТО санкции в отношении Ирана. 

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