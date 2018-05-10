Эксперт оценил кандидатуру Хэспел на роль главы ЦРУ

Член-корреспондент Академии военных наук политолог Сергей Судаков в разговоре с RT прокомментировал выдвижение на пост главы ЦРУ США Джины Хэспел, ранее говорившей о том, что она считает террористические группировки, Россию и Китай основными вызовами Соединённым Штатам. Также Хэспел активно выступала за уничтожение видеозаписей пыток террористов сотрудниками американских спецслужб.

«Джина Хэспел — человек, который вряд ли может с кем-то равняться по качеству своей биографии, на сегодняшний день это одна из самых одиозных фигур. Она делала всё вопреки и всегда проходила на грани дозволенного. Безусловно, Трамп оказывает ей серьёзную поддержку и неоднократно даже в своём Twitter говорил, что он будет настаивать на её назначении. Президенту это нужно для того, чтобы провести встряску внутри ЦРУ, сделать организацию ручной. То есть, по большому счёту, сейчас происходит процесс приручения ЦРУ. Конечно, сенаторы во время процесса утверждения такой спорной и одиозной кандидатуры получили полное, как открытое, так и закрытое досье госпожи Хэспел, со всеми её чудовищными пытками, практиками удушения, электрошокерами, и всё остальное. Но самое важное заявление, которое она делает для сенаторов, — о двух «террористических» странах. Это приравнивание Китая и России к террористической угрозе для Америки. То есть, по большому счёту, она говорит ровно то, что от неё хотят услышать. И это именно тот козырь, который перевесит в её назначении, потому что она в первую очередь будет биться против России и Китая», — сказал он.

Судаков также отметил, что в случае своего назначения Джина Хэспел будет обязана Трампу, и это поможет президенту в будущем контролировать ЦРУ.

«Если Хэспел будет работать в той же струе, в которой сейчас говорит, то для конгресса и сената она будет вполне проходной фигурой, несмотря на их ворчание. Так что у неё сейчас есть очень хорошие перспективы для назначения. После этого она будет обязана президенту и станет выполнять именно то, что ей сказано. А это означает, что в ближайший год ЦРУ станет достаточно преданной организацией и присягнёт президенту США так же, как это сделал Пентагон», — подытожил эксперт.

Ранее СМИ сообщали, что кандидатура исполняющей обязанности директора ЦРУ США Джины Хэспел может быть отозвана на фоне разбирательств, связанных с её ролью в применении пыток по отношению к подозреваемым в терроризме заключённым американской тюрьмы в Таиланде.