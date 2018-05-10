В армии Израиля заявили, что Россия была проинформирована перед ударами по Сирии

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Официальный представитель израильской армии Йонатан Конрикус заявил, что Россию проинформировали о готовящихся авиаударах по территории Сирии.

«Русских проинформировали до атаки, задействовав механизм, который у нас есть», — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что атака стала ответом на ракетный обстрел со стороны иранских сил, дислоцированных на территории САР.

Ранее сообщалось, что сирийские системы ПВО сбили десятки израильских ракет.

Противовоздушная оборона сирийской армии начала отражать ракетную атаку Израиля вскоре после того, как израильские военные заявили о запуске 20 ракет по контролируемой страной части Голанских высот.

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