В МИД Франции заявили, что решение США о выходе из СВПД не отменяет соглашение
- Reuters
«Выход США способствует ослаблению этого соглашения, но не аннулирует его... Для нас соглашение не умерло», — цитирует министра ТАСС.
Он добавил, что Франция «сожалеет о решении американского президента», а европейцам следует быть «едиными».
Ранее официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво заявил, что страны ЕС готовы оспорить во Всемирной торговой организации односторонние санкции США в отношении Ирана, если таковые будут задевать европейские интересы.
В МИД Британии также заявили, что не намерены выходить из соглашения по иранской ядерной программе.
8 мая американский лидер Дональд Трамп объявил о выходе США из СВПД по ядерной программе Ирана.