В МИД Франции заявили, что решение США о выходе из СВПД не отменяет соглашение

Решение Соединённых Штатов о выходе из СВПД по ядерной программе Ирана ведёт к ослаблению соглашения, однако не отменяет его, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Выход США способствует ослаблению этого соглашения, но не аннулирует его... Для нас соглашение не умерло», — цитирует министра ТАСС.

Он добавил, что Франция «сожалеет о решении американского президента», а европейцам следует быть «едиными».

Ранее официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво заявил, что страны ЕС готовы оспорить во Всемирной торговой организации односторонние санкции США в отношении Ирана, если таковые будут задевать европейские интересы.

В МИД Британии также заявили, что не намерены выходить из соглашения по иранской ядерной программе.

8 мая американский лидер Дональд Трамп объявил о выходе США из СВПД по ядерной программе Ирана.