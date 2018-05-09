В МИД Франции заявили, что решение США о выходе из СВПД не отменяет соглашение

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Решение Соединённых Штатов о выходе из СВПД по ядерной программе Ирана ведёт к ослаблению соглашения, однако не отменяет его, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
В МИД Франции заявили, что решение США о выходе из СВПД не отменяет соглашение
  • Reuters

«Выход США способствует ослаблению этого соглашения, но не аннулирует его... Для нас соглашение не умерло», — цитирует министра ТАСС.

Он добавил, что Франция «сожалеет о решении американского президента», а европейцам следует быть «едиными».

Ранее официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво заявил, что страны ЕС готовы оспорить во Всемирной торговой организации односторонние санкции США в отношении Ирана, если таковые будут задевать европейские интересы.

В МИД Британии также заявили, что не намерены выходить из соглашения по иранской ядерной программе. 

8 мая американский лидер Дональд Трамп объявил о выходе США из СВПД по ядерной программе Ирана.

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