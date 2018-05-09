В Берлине прошла акция «Бессмертный полк»

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В Берлине четвёртый раз прошла ежегодная акция «Бессмертный полк», в ней приняли участие сотни человек.
В Берлине прошла акция «Бессмертный полк»
  • РИА Новости
  • © Захари Шойрер

Участники акции собрались возле Бранденбургских ворот в центре города, а затем двинулись в направлении мемориала павшим воинам в Тиргартене, где возложили венки, передаёт ТАСС.

Ранее стало известно, что в Гамбурге и Франкфурте-на-Майне также провели акцию «Бессмертный полк»

Подобная акция в Торонто собрала около 8 тыс. человек.

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