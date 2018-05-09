Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию вокруг Сирии и Ирана

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин провёл встречу с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которой была обсуждена ситуация в Сирии в связи с последними авиаударами, а также выход США из ядерной сделки с Ираном. Об этом сообщил и. о. пресс-секретаря главы государства Дмитрий Песков.
Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию вокруг Сирии и Ирана
  • © Kremlin Pool/Global Look Press

«Из субстантивных вопросов обсуждалась ситуация, возникшая вокруг СВПД после объявления США о выходе из договорённости по иранскому ядерному досье. Была выражена глубокая озабоченность в связи с подобным решением и в очередной раз акцентирована важность этого документа», — цитирует Пескова РИА Новости.

Он отметил, что также «затрагивалась ситуация в Сирии, в том числе ночные авиаудары, нанесённые Израилем».

«По этой теме состоялся детальный обмен мнениями в связи с предстоящими сегодня переговорами Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху», — пояснил и. о. пресс-секретаря президента России.

Кроме того, на повестке дня был ряд актуальных внутрироссийских вопросов.

8 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что страна выходит из СВПД по иранской ядерной программе.

Также накануне средства ПВО Сирии отразили ракетный удар Израиля возле Дамаска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ближний Восток Внешняя политика Ситуация в Сирии
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных