МИД: Москва находится в контакте со всеми заинтересованными сторонами по СВПД
- РИА Новости
«Мы находимся в контакте со всеми заинтересованными сторонами», — цитирует его ТАСС.
Грушко добавил, что ситуация вокруг иранской ядерной сделки будет одной из основных тем международной повестки на встрече и.о. главы МИД России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.
8 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
В МИД России заявили, что глубоко разочарованы решением Трампа.