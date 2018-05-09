МИД: Москва находится в контакте со всеми заинтересованными сторонами по СВПД

Россия находится в контакте со всеми заинтересованными сторонами по ситуации вокруг выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Мы находимся в контакте со всеми заинтересованными сторонами», — цитирует его ТАСС.

Грушко добавил, что ситуация вокруг иранской ядерной сделки будет одной из основных тем международной повестки на встрече и.о. главы МИД России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

8 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

В МИД России заявили, что глубоко разочарованы решением Трампа.