МИД: Москва находится в контакте со всеми заинтересованными сторонами по СВПД

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Россия находится в контакте со всеми заинтересованными сторонами по ситуации вокруг выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
МИД: Москва находится в контакте со всеми заинтересованными сторонами по СВПД
  • РИА Новости

«Мы находимся в контакте со всеми заинтересованными сторонами», — цитирует его ТАСС.

Грушко добавил, что ситуация вокруг иранской ядерной сделки будет одной из основных тем международной повестки на встрече и.о. главы МИД России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

8 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

В МИД России заявили, что глубоко разочарованы решением Трампа.

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