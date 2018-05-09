Москва вошла в топ-30 лучших студенческих городов мира
Рейтинг основывается на шести параметрах — привлекательность города, финансовая доступность, рейтинг университетов, интернациональность студенческого состава, активность работодателей и мнение студентов.
Лидером списка является Лондон, также в тройку лучших входят Токио и Мельбурн.
Москва в рейтинге занимает 28-е место, поднявшись по сравнению с 2017 годом на 11 позиций. Российская столица, в частности, улучшила свои показатели в категории «активность работодателей».
Кроме того, в рейтинг вошли Томск (74-е место), Санкт-Петербург (76-е) и Новосибирск (96-е).
Ранее МГУ попал в топ-10 самых красивых университетов Европы.
Эксперт по образованию Фонда президентских грантов Елена Чернышкова объяснила в беседе с НСН динамику российских вузов в международных рейтингах.