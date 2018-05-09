Москва вошла в топ-30 лучших студенческих городов мира

Столица России Москва вошла в список 30 лучших городов мира для студентов, также в рейтинг вошли ещё три российских города. Об этом свидетельствует исследование QS Best Student Cities Ranking.

Рейтинг основывается на шести параметрах — привлекательность города, финансовая доступность, рейтинг университетов, интернациональность студенческого состава, активность работодателей и мнение студентов.

Лидером списка является Лондон, также в тройку лучших входят Токио и Мельбурн.

Москва в рейтинге занимает 28-е место, поднявшись по сравнению с 2017 годом на 11 позиций. Российская столица, в частности, улучшила свои показатели в категории «активность работодателей».

Кроме того, в рейтинг вошли Томск (74-е место), Санкт-Петербург (76-е) и Новосибирск (96-е).

Ранее МГУ попал в топ-10 самых красивых университетов Европы.

Эксперт по образованию Фонда президентских грантов Елена Чернышкова объяснила в беседе с НСН динамику российских вузов в международных рейтингах.