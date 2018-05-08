Центр по примирению: на север Алеппо за сутки выведены 4,4 тысячи боевиков и членов их семей

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В Сирии по двум коридорам за сутки на север провинции Алеппо были выведены около 4,4 тыс. боевиков и членов их семей. Об этом заявил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
Центр по примирению: на север Алеппо за сутки выведены 4,4 тысячи боевиков и членов их семей
  • Reuters

По его словам, через гуманитарный коридор «Бейт-Сахм» из восточных районов бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук были выведены 1211 человек.

Он добавил, что второй день продолжается вывод боевиков и членов их семей из зоны деэскалации «Хомс». 

«Для этих целей открыт гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населённого пункта Эр-Растан, через который за день выведены и доставлены на север провинции Алеппо 3183 человека», — отметил Евтушенко.

Также он заявил, что в Восточную Гуту вернулись 64 489 жителей.

Ранее стало известно, что бывший лагерь Ярмук покинули 1,6 тыс. боевиков и членов их семей. 

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