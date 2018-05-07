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За сутки в Сирии более 1,6 тысячи боевиков и членов их семей покинули бывший лагерь Ярмук

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Более 1,6 тыс. боевиков и членов их семей вышли из бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук в Сирии за сутки. Об этом сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

«За прошедшие сутки через этот гуманитарный коридор вышли 1611 человек», — сказал он.

По его словам, все покинувшие лагерь в сопровождении машин службы безопасности САР были доставлены в населённый пункт Калаат-аль-Мудик зоны деэскалации «Идлиб».

Евтушенко добавил, что «всего с 3 мая из населённых пунктов Ялда, Баббила, Сиди-Микдат и Бейт-Сахм выведены 6182 боевика и членов их семей».

6 мая более 2,5 тыс. боевиков и членов их семей покинули бывший лагерь палестинских беженцев Ярмук через гуманитарный коридор «Бейт-Сахм» в Сирии.

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