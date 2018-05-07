В Сирии открыт гуманитарный коридор для вывода боевиков из зоны деэскалации «Хомс»

В Сирии 7 мая открыт гуманитарный коридор для вывода боевиков из зоны деэскалации «Хомс», сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Евтушенко.

«В рамках ранее достигнутых договорённостей Центром по примирению начат вывод боевиков незаконных вооружённых формирований и членов их семей из зоны деэскалации «Хомс». Для этих целей с сегодняшнего дня открыт гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населённого пункта Эр-Растан», — заявил он.

Ранее стало известно, что российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии приступил к выводу боевиков из населённых пунктов в районе Мухайям эль-Ярмук.