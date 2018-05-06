Более 2,5 тысячи боевиков и их родственников покинули лагерь Ярмук в Сирии за сутки

Более 2,5 тыс. боевиков и членов их семей покинули бывший лагерь палестинских беженцев Ярмук через гуманитарный коридор Бейт-Сахм в Сирии, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) на территории САР генерал-майор Юрий Евтушенко.

«Центром по примирению враждующих сторон и подразделениями российской военной полиции с соблюдением усиленных мер безопасности четвёртый день продолжается вывод боевиков незаконных вооружённых формирований и членов их семей из восточных районов бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук через гуманитарный коридор Бейт-Сахм. За прошедшие сутки через этот гуманитарный коридор вышли 2556 боевиков и членов их семей», — говорится в сообщении центра, поступившем в RT.

Отмечается, что боевики и их родственники доставлены на север провинции Алеппо на автобусах в сопровождении Службы безопасности Сирии, а также карет скорой помощи Сирийского арабского Красного Полумесяца.

Ранее стало известно, что российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии приступил к выводу боевиков из населённых пунктов в районе Мухайям-эль-Ярмук.