СМИ: Помпео заявил европейским коллегам о нежелании Трампа принимать предложения по ядерной сделке

Госсекретарь США Майк Помпео заявил своим коллегам из Великобритании, Германии и Франции, что американский лидер Дональд Трамп не примет предложения по изменению Совместного всеобъемлющего плана действий. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

По сведениям издания, Помпео сообщил об этом европейским коллегам в минувшую пятницу, 4 мая, во время телефонной конференции.

Как отмечается, в ходе беседы госсекретарь поблагодарил их за усилия, которые были предприняты для того, чтобы США не выходили из соглашения, однако дал понять, что Трамп склонен принять другое решение.

При этом Помпео не исключил возможности возобновления переговоров после того, как Трамп сделает официальное заявление.

Ранее стало известно, что Трамп объявит о своём решении по ядерной сделке с Ираном во вторник, 8 мая.