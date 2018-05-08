СМИ: Трамп заявил Макрону, что США выйдут из ядерной сделки с Ираном

Американский лидер Дональд Трамп в ходе разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном сообщил, что США выходят из ядерной сделки с Ираном.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источник.

Breaking News: President Trump will withdraw from the Iran nuclear deal, he told the French president, fulfilling a campaign vow but alienating European allies https://t.co/nVSxQIVnm2 — The New York Times (@nytimes) 8 мая 2018 г.

По информации издания, американская сторона готовится восстановить все санкции, действие которых было приостановлено ядерным соглашением, а также ввести дополнительные.

Ранее Трамп заявил, что Макрон после общения с ним по-другому начал смотреть на ситуацию вокруг иранской ядерной сделки.

В Иране отметили готовность к любому сценарию в случае решения США выйти из ядерной сделки.