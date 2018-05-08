Землетрясение магнитудой 4,5 произошло вблизи Палм-Спрингс в Калифорнии

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло вблизи калифорнийского города Палм-Спрингс в США, сообщает ABC со ссылкой на геологическую службу страны.

JUST IN: 4.5-magnitude earthquake strikes about 20 miles northwest of Palm Springs, California, USGS reports. pic.twitter.com/CEYc3PElUU — ABC News (@ABC) 8 мая 2018 г.

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 32 км от города.

Ранее землетрясение магнитудой 6,9 было зафиксировано на Гавайских островах недалеко от активного вулкана Килауэа.

Власти Гавайских островов 4 мая объявили эвакуацию одного из селений из-за извержения вулкана Килауэа. В последние дни в регионе несколько раз фиксировали эпизоды сейсмической активности.