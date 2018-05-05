Новое землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Гавайях

Землетрясение магнитудой 6,9 было зафиксировано на Гавайских островах недалеко от активного вулкана Килауэа.

Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки произошли в 22:32 по времени UTC (1:30 мск).

Уточняется, что эпицентр землетрясения располагался в 16 километрах к юго-западу от селения Леилани-Эстейтс. Очаг находился на глубине 5 километров.

По данным ведомства, в районе до сих пор продолжаются подземные толчки меньшей мощности.

USGS reports magnitude-6.9 earthquake near Leilani Estates in Hawaii: "This is in almost exactly the same location [as] the deadly 1975 M 7.1 earthquake" https://t.co/fQuofng1gd. pic.twitter.com/bByKTqqEMz — NBC News (@NBCNews) 4 мая 2018 г.

Ранее сообщалось о серии землетрясений на Гавайских островах, магнитуда самого сильного из них была 5,3.

Власти Гавайских островов 4 мая объявили эвакуацию одного из селений из-за извержения вулкана Килауэа. В последние дни в регионе несколько раз фиксировали эпизоды сейсмической активности.