Новое землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Гавайях

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Землетрясение магнитудой 6,9 было зафиксировано на Гавайских островах недалеко от активного вулкана Килауэа.

Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки произошли в 22:32 по времени UTC (1:30 мск).

Уточняется, что эпицентр землетрясения располагался в 16 километрах к юго-западу от селения Леилани-Эстейтс. Очаг находился на глубине 5 километров.

По данным ведомства, в районе до сих пор продолжаются подземные толчки меньшей мощности.

Ранее сообщалось о серии землетрясений на Гавайских островах, магнитуда самого сильного из них была 5,3.

Власти Гавайских островов 4 мая объявили эвакуацию одного из селений из-за извержения вулкана Килауэа. В последние дни в регионе несколько раз фиксировали эпизоды сейсмической активности.

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