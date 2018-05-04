На Гавайях проходит эвакуация жителей одного из селений из-за извержения вулкана Килауэа
Власти Гавайских островов объявили эвакуацию одного из селений из-за извержения вулкана Килауэа. Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что вулканическая лава достигла территории селения Леилани-Эстейтс.
По данным агентства, в последние дни в регионе несколько раз фиксировали эпизоды сейсмической активности.
Ранее сообщалось, что вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Парамушир, выбросил столб пепла на высоту 2,7 км.
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