На Гавайях проходит эвакуация жителей одного из селений из-за извержения вулкана Килауэа

Власти Гавайских островов объявили эвакуацию одного из селений из-за извержения вулкана Килауэа. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что вулканическая лава достигла территории селения Леилани-Эстейтс. По данным агентства, в последние дни в регионе несколько раз фиксировали эпизоды сейсмической активности. Ранее сообщалось, что вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Парамушир, выбросил столб пепла на высоту 2,7 км.