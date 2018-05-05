Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на Гавайях

Землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано на Гавайских островах.

Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зарегистрированы в 21:32 по времени UTC (00:32 мск).

Уточняется, что сразу после этого произошла целая серия толчков промежутком в несколько минут магнитудой от 3,0 до 4,2.

NEW: Magnitude-5.3 earthquake strikes 18km SW of Leilani Estates, Hawaii, USGS says. pic.twitter.com/8nqbS5Q8ir — ABC News (@ABC) 4 мая 2018 г.

Ранее власти Гавайских островов объявили эвакуацию одного из селений из-за извержения вулкана Килауэа. В последние дни в регионе несколько раз фиксировали эпизоды сейсмической активности.