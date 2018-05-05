Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на Гавайях
Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки были зарегистрированы в 21:32 по времени UTC (00:32 мск).
Уточняется, что сразу после этого произошла целая серия толчков промежутком в несколько минут магнитудой от 3,0 до 4,2.
NEW: Magnitude-5.3 earthquake strikes 18km SW of Leilani Estates, Hawaii, USGS says. pic.twitter.com/8nqbS5Q8ir— ABC News (@ABC) 4 мая 2018 г.
Ранее власти Гавайских островов объявили эвакуацию одного из селений из-за извержения вулкана Килауэа. В последние дни в регионе несколько раз фиксировали эпизоды сейсмической активности.