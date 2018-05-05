Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на Гавайях

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Землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано на Гавайских островах.

Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зарегистрированы в 21:32 по времени UTC (00:32 мск).

Уточняется, что сразу после этого произошла целая серия толчков промежутком в несколько минут магнитудой от 3,0 до 4,2.

Ранее власти Гавайских островов объявили эвакуацию одного из селений из-за извержения вулкана Килауэа. В последние дни в регионе несколько раз фиксировали эпизоды сейсмической активности.

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