Китай намерен строго выполнять обязательства в рамках иранской ядерной сделки
- Reuters
«В последние дни мы слышим многочисленные дискуссии по иранскому соглашению, по этому вопросу было много противоречий и напряжённости. Совместный всеобъемлющий план действий является международной сделкой, которая была достигнута путём переговоров «шестёрки» и Ирана, он был утверждён соответствующей резолюцией СБ ООН», — цитирует дипломата РИА Новости.
Он отметил, что сделка поможет поддерживать соблюдение режима нераспространения ядерного оружия.
«Все стороны должны укрепить диалог, чтобы надлежащим образом разрешить противоречия и до конца выполнять свои обязательства, Пекин продолжит придерживаться объективной и беспристрастной позиции и поддерживать контакты со всеми сторонами, соблюдать и выполнять соглашение», — заявил Шуан.
Ранее сообщалось, что Трамп объявит о своём решении по ядерной сделке с Ираном во вторник, 8 мая.
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что в стране готовы к любому решению Соединённых Штатов в отношении СВПД по иранской ядерной программе.