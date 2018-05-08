Китай намерен строго выполнять обязательства в рамках иранской ядерной сделки

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Китай намерен строго выполнять свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Китай намерен строго выполнять обязательства в рамках иранской ядерной сделки
  • Reuters

«В последние дни мы слышим многочисленные дискуссии по иранскому соглашению, по этому вопросу было много противоречий и напряжённости. Совместный всеобъемлющий план действий является международной сделкой, которая была достигнута путём переговоров «шестёрки» и Ирана, он был утверждён соответствующей резолюцией СБ ООН», — цитирует дипломата РИА Новости.

Он отметил, что сделка поможет поддерживать соблюдение режима нераспространения ядерного оружия.

«Все стороны должны укрепить диалог, чтобы надлежащим образом разрешить противоречия и до конца выполнять свои обязательства, Пекин продолжит придерживаться объективной и беспристрастной позиции и поддерживать контакты со всеми сторонами, соблюдать и выполнять соглашение», — заявил Шуан.

Ранее сообщалось, что Трамп объявит о своём решении по ядерной сделке с Ираном во вторник, 8 мая.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что в стране готовы к любому решению Соединённых Штатов в отношении СВПД по иранской ядерной программе.

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