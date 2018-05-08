Китай намерен строго выполнять обязательства в рамках иранской ядерной сделки

Китай намерен строго выполнять свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«В последние дни мы слышим многочисленные дискуссии по иранскому соглашению, по этому вопросу было много противоречий и напряжённости. Совместный всеобъемлющий план действий является международной сделкой, которая была достигнута путём переговоров «шестёрки» и Ирана, он был утверждён соответствующей резолюцией СБ ООН», — цитирует дипломата РИА Новости.

Он отметил, что сделка поможет поддерживать соблюдение режима нераспространения ядерного оружия.

«Все стороны должны укрепить диалог, чтобы надлежащим образом разрешить противоречия и до конца выполнять свои обязательства, Пекин продолжит придерживаться объективной и беспристрастной позиции и поддерживать контакты со всеми сторонами, соблюдать и выполнять соглашение», — заявил Шуан.

Ранее сообщалось, что Трамп объявит о своём решении по ядерной сделке с Ираном во вторник, 8 мая.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что в стране готовы к любому решению Соединённых Штатов в отношении СВПД по иранской ядерной программе.