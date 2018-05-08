Мексика и США подписали соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере

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Мексика и США подписали соглашение о сотрудничестве в мирном использовании ядерной энергии. Об этом говорится в сообщении МИД Мексики.

 «Этот инструмент даст Мексике доступ к широкому спектру технологий, которые позволят и далее давать импульс развитию наших производительных секторов и социальному развитию, продвигая, к примеру, создание надёжной чистой энергии, а также применять ядерные и радиологические технологии в здравоохранении и сельском хозяйстве», — указывается в коммюнике.

Как уточняется, документу предстоит пройти ратификацию в законодательных органах обеих стран.

Ранее сообщалось, что сенат Мексики ратифицировал соглашение о Транстихоокеанском партнёрстве (ТТП).

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