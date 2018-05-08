Мексика и США подписали соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере

Мексика и США подписали соглашение о сотрудничестве в мирном использовании ядерной энергии. Об этом говорится в сообщении МИД Мексики.

«Этот инструмент даст Мексике доступ к широкому спектру технологий, которые позволят и далее давать импульс развитию наших производительных секторов и социальному развитию, продвигая, к примеру, создание надёжной чистой энергии, а также применять ядерные и радиологические технологии в здравоохранении и сельском хозяйстве», — указывается в коммюнике. El Acuerdo de Cooperación sobre los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, firmado hoy por #México y #EstadosUnidos, facilitará y ampliará el intercambio de información, tecnología y mejores prácticas en la materia. #ComunicadoConjunto SRE-SENER ✍🏻 https://t.co/jHh0XN9b9vpic.twitter.com/6hV2RG0SO1 — SRE México (@SRE_mx) 7 мая 2018 г. Как уточняется, документу предстоит пройти ратификацию в законодательных органах обеих стран. Ранее сообщалось, что сенат Мексики ратифицировал соглашение о Транстихоокеанском партнёрстве (ТТП).