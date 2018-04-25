Сенат Мексики ратифицировал соглашение о Транстихоокеанском партнёрстве

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Сенат Мексики ратифицировал соглашение о Транстихоокеанском партнёрстве (ТТП).

«Решение, одобряющее всеобъемлющее и прогрессивное Соглашение о Транстихоокеанском партнёрстве, принимается 73 голосами «за» при 24 голосах «против», — говорится в сообщении сената в Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может вновь присоединиться к соглашению о Транстихоокеанском партнёрстве, если его условия будут «значительно лучше» тех, что в своё время предлагал бывший американский лидер Барак Обама.

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