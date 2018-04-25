Сенат Мексики ратифицировал соглашение о Транстихоокеанском партнёрстве (ТТП).

«Решение, одобряющее всеобъемлющее и прогрессивное Соглашение о Транстихоокеанском партнёрстве, принимается 73 голосами «за» при 24 голосах «против», — говорится в сообщении сената в Twitter.

🔴 Con 73 votos en pro y 24 en contra se aprueba el dictamen que aprueba el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. #TPP11https://t.co/3Jy5VhE2aJpic.twitter.com/q6zCG5W8nV — Senado de México (@senadomexicano) 24 апреля 2018 г.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может вновь присоединиться к соглашению о Транстихоокеанском партнёрстве, если его условия будут «значительно лучше» тех, что в своё время предлагал бывший американский лидер Барак Обама.