Джонсон прокомментировал возможный выход США из ядерной сделки по Ирану
«Я понимаю то беспокойство, которое имеется в отношении этой сделки. Она далека от идеала, но является лучшим вариантом на данный момент», — заявил Джонсон в интервью MSNBC.
Он выразил уверенность в том, что Великобритания, Франция и Германия способны снять претензии президента США Дональда Трампа к СВПД, не трогая основную суть соглашения.
«Мы можем принять вызов президента, не отметая прочь сердцевины сделки», — отметил министр.
Ранее СМИ сообщили, что Джонсон примет участие в одном из любимых телевизионных шоу американского лидера Дональда Трампа, Fox & Friends, чтобы убедить его не принимать решение о выходе США из ядерной сделки по Ирану.