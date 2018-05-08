Джонсон прокомментировал возможный выход США из ядерной сделки по Ирану

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе — это лучший способ предотвратить обретение Тегераном ядерных вооружений. Такое мнение выразил глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

«Я понимаю то беспокойство, которое имеется в отношении этой сделки. Она далека от идеала, но является лучшим вариантом на данный момент», — заявил Джонсон в интервью MSNBC.

Он выразил уверенность в том, что Великобритания, Франция и Германия способны снять претензии президента США Дональда Трампа к СВПД, не трогая основную суть соглашения.

«Мы можем принять вызов президента, не отметая прочь сердцевины сделки», — отметил министр.

Ранее СМИ сообщили, что Джонсон примет участие в одном из любимых телевизионных шоу американского лидера Дональда Трампа, Fox & Friends, чтобы убедить его не принимать решение о выходе США из ядерной сделки по Ирану.