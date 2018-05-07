Борис Джонсон обрадовался встрече с Помпео

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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что удостоился чести быть первым главой МИД, которого принял новый госсекретарь США Майк Помпео.
Борис Джонсон обрадовался встрече с Помпео
  • Reuters
  • © Kevin Lamarque

«Удостоен чести быть первым министром иностранных дел, который посетил госсекретаря Помпео в Вашингтоне, и первым, кто подписал книгу его посетителей! Это свидетельство непоколебимой крепости отношений между Великобританией и США», — написал в Twitter Джонсон.

Ранее СМИ сообщили, что Борис Джонсон примет участие в одном из любимых телевизионных шоу американского лидера Дональда Трампа Fox & Friends, чтобы убедить его не принимать решение о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

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