Борис Джонсон обрадовался встрече с Помпео
- Reuters
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«Удостоен чести быть первым министром иностранных дел, который посетил госсекретаря Помпео в Вашингтоне, и первым, кто подписал книгу его посетителей! Это свидетельство непоколебимой крепости отношений между Великобританией и США», — написал в Twitter Джонсон.
Honoured to be the first foreign minister to visit @SecPompeo in Washington, and the first to sign his visitors' book! Evidence of the enduring strength of the UK-US relationship. pic.twitter.com/iDAf5XY7TW— Boris Johnson (@BorisJohnson) 7 мая 2018 г.
Ранее СМИ сообщили, что Борис Джонсон примет участие в одном из любимых телевизионных шоу американского лидера Дональда Трампа Fox & Friends, чтобы убедить его не принимать решение о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.