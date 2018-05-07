Борис Джонсон обрадовался встрече с Помпео

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что удостоился чести быть первым главой МИД, которого принял новый госсекретарь США Майк Помпео.

«Удостоен чести быть первым министром иностранных дел, который посетил госсекретаря Помпео в Вашингтоне, и первым, кто подписал книгу его посетителей! Это свидетельство непоколебимой крепости отношений между Великобританией и США», — написал в Twitter Джонсон.

Honoured to be the first foreign minister to visit @SecPompeo in Washington, and the first to sign his visitors' book! Evidence of the enduring strength of the UK-US relationship. pic.twitter.com/iDAf5XY7TW — Boris Johnson (@BorisJohnson) 7 мая 2018 г.

Ранее СМИ сообщили, что Борис Джонсон примет участие в одном из любимых телевизионных шоу американского лидера Дональда Трампа Fox & Friends, чтобы убедить его не принимать решение о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.