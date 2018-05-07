Салливан, Мнучин и Иванка Трамп посетят Иерусалим по случаю открытия посольства США

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Заместитель госсекретаря США Джон Салливан и министр финансов Стивен Мнучин посетят Иерусалим в составе президентской делегации по случаю открытия нового посольства Соединённых Штатов.

Кроме того, как сообщает пресс-служба Белого дома, в числе членов делегации дочь и советник президента США Иванка Трамп, а также её супруг Джаред Кушнер, который также является советником главы государства.

Ранее СМИ сообщали, что по меньшей мере три дорожных знака, указывающие на посольство США, появились в Иерусалиме в преддверии переноса дипмиссии из Тель-Авива.

Официально перенос посольства состоится 14 мая.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что может принять участие в церемонии открытия посольства США в Иерусалиме.

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