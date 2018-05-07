Салливан, Мнучин и Иванка Трамп посетят Иерусалим по случаю открытия посольства США

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан и министр финансов Стивен Мнучин посетят Иерусалим в составе президентской делегации по случаю открытия нового посольства Соединённых Штатов.

Кроме того, как сообщает пресс-служба Белого дома, в числе членов делегации дочь и советник президента США Иванка Трамп, а также её супруг Джаред Кушнер, который также является советником главы государства.

JUST RELEASED: Presidential Delegation for the opening of the United States Embassy in Jerusalem, Israel to include Deputy Sec. of State Sullivan, Sec. of the Treasury Mnuchin, Ivanka Trump, Jared Kushner, and more. — The White House (@WhiteHouse) 7 мая 2018 г.

Ранее СМИ сообщали, что по меньшей мере три дорожных знака, указывающие на посольство США, появились в Иерусалиме в преддверии переноса дипмиссии из Тель-Авива.

Официально перенос посольства состоится 14 мая.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что может принять участие в церемонии открытия посольства США в Иерусалиме.