СМИ: В Иерусалиме установили дорожные знаки, указывающие на посольство США

По меньшей мере три дорожных знака, указывающие на посольство США, появились в Иерусалиме в преддверии переноса дипмиссии из Тель-Авива. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Отмечается, что на юге страны появились указатели на английском и арабском языках и на иврите, они расположены недалеко от административного здания, куда переедет американское посольство.

Официально перенос посольства состоится 14 мая.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что может принять участие в церемонии открытия посольства США в Иерусалиме.