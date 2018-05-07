СМИ: В Иерусалиме установили дорожные знаки, указывающие на посольство США

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По меньшей мере три дорожных знака, указывающие на посольство США, появились в Иерусалиме в преддверии переноса дипмиссии из Тель-Авива. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Отмечается, что на юге страны появились указатели на английском и арабском языках и на иврите, они расположены недалеко от административного здания, куда переедет американское посольство.

Официально перенос посольства состоится 14 мая.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что может принять участие в церемонии открытия посольства США в Иерусалиме.

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