СМИ: В Иерусалиме установили дорожные знаки, указывающие на посольство США
По меньшей мере три дорожных знака, указывающие на посольство США, появились в Иерусалиме в преддверии переноса дипмиссии из Тель-Авива. Об этом пишет The Jerusalem Post.
Отмечается, что на юге страны появились указатели на английском и арабском языках и на иврите, они расположены недалеко от административного здания, куда переедет американское посольство.
Официально перенос посольства состоится 14 мая.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что может принять участие в церемонии открытия посольства США в Иерусалиме.
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