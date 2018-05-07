Вучич заявил о поддержке Сербией строительства «Турецкого потока»
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна нуждается в российском газе и потому поддерживает строительство «Турецкого потока».
- globallookpress.com
- © Stefan Sauer
Об этом он сказал в ходе визита в Анкару.
«Мы нуждаемся в приобретении газа. Если Украина перекроет газопровод, то Сербия и Турция станут ещё больше связаны», — цитирует РИА Новости Вучича.
30 апреля стало известно, что компания «Газпром» завершила строительство морской части первой нитки «Турецкого потока».
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