«Газпром»: первая нитка «Турецкого потока» достигнет берега Турции в мае

Первая из двух ниток морского газопровода «Турецкий поток» достигнет берега Турции уже в мае.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на презентацию «Газпрома».

Отмечается, что в 2018 году в проект планируется инвестировать 190 млрд рублей, с 2012 по 2016 год на проект направлено 361 млрд рублей.

Ранее генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию со строительством «Турецкого потока».