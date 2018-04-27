«Газпром»: первая нитка «Турецкого потока» достигнет берега Турции в мае
Первая из двух ниток морского газопровода «Турецкий поток» достигнет берега Турции уже в мае.
- globallookpress.com
- © Kremlin Pool/Global Look Press
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на презентацию «Газпрома».
Отмечается, что в 2018 году в проект планируется инвестировать 190 млрд рублей, с 2012 по 2016 год на проект направлено 361 млрд рублей.
Ранее генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию со строительством «Турецкого потока».
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