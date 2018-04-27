«Газпром»: первая нитка «Турецкого потока» достигнет берега Турции в мае

Короткая ссылка
Первая из двух ниток морского газопровода «Турецкий поток» достигнет берега Турции уже в мае.
«Газпром»: первая нитка «Турецкого потока» достигнет берега Турции в мае
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool/Global Look Press

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на презентацию «Газпрома».

Отмечается, что в 2018 году в проект планируется инвестировать 190 млрд рублей, с 2012 по 2016 год на проект направлено 361 млрд рублей.

Ранее генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию со строительством «Турецкого потока».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Турция
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных