«Газпром» завершил строительство первой нитки «Турецкого потока»

Компания «Газпром» завершила строительство морской части первой нитки «Турецкого потока».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«Сегодня у черноморского побережья Турции завершилась глубоководная укладка морского участка первой нитки газопровода «Турецкий поток», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в районе турецкого посёлка Кыйыкёй ведётся сооружение приёмного терминала.

«Реализация проекта «Турецкий поток» успешно продолжается. Пройден важный этап — построена первая нитка газопровода. Темп строительства — высокий», — цитирует пресс-служба председателя правления компании Алексея Миллера.

Он также уточнил, что всего по двум ниткам построен уже 1161 км морского газопровода.

Кроме того, по его словам, газопровод сыграет большую роль в укреплении энергобезопасности Турции и Европы.

Ранее в компании заявили, что первая нитка «Турецкого потока» достигнет берега Турции в мае.