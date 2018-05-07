МИД Израиля: Парагвай перенесёт посольство в Иерусалим до конца мая
Об этом сообщил официальный представитель МИД Израиля Эммануэль Нахшон в Twitter.
Он отметил, что на церемонию приедет президент Парагвая Орасио Картес.
BREAKING!!- Paraguay will open its embassy in #Jerusalem until end of May ! President Cartes will open the embassy ! Wonderful news as the international recognition of #Jerusalem as #Israel’s capital gathers momentum. Gracias Paraguay por su amistad 🇮🇱 🇵🇾 @IsraelMFA— Emmanuel Nahshon (@EmmanuelNahshon) 7 мая 2018 г.
Ранее сообщалось, что Гватемала откроет своё посольство в Иерусалиме 14 мая.
Также отмечалось, что по меньшей мере три дорожных знака, указывающие в направлении посольства США, появились в Иерусалиме в преддверии переноса дипмиссии из Тель-Авива.