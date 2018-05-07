МИД Израиля: Парагвай перенесёт посольство в Иерусалим до конца мая

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Парагвайские власти приняли решение о переносе своего посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим до конца мая.

Об этом сообщил официальный представитель МИД Израиля Эммануэль Нахшон в Twitter.

Он отметил, что на церемонию приедет президент Парагвая Орасио Картес.

Ранее сообщалось, что Гватемала откроет своё посольство в Иерусалиме 14 мая.

Также отмечалось, что по меньшей мере три дорожных знака, указывающие в направлении посольства США, появились в Иерусалиме в преддверии переноса дипмиссии из Тель-Авива.

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