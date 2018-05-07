СМИ: Импорт российской стали в ЕС вырос за год на 139%

Председатель Экономического объединения производителей стали Ханс Юрген Керкхофф заявил, что в первом квартале 2018 года объёмы импорта российской стали в Евросоюз по сравнению с тем же периодом 2017-го выросли на 139%.

Об этом Керкхофф рассказал в интервью изданию Osnabrücker Neue Zeitung.

Он отметил, что импорт стали из Турции в ЕС за тот же период вырос на 76%.

По словам Керкхоффа, резкое увеличение импорта в ЕС из ряда стран связано с введением пошлин на импорт стали президентом США Дональдом Трампом.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюз намерен добиться от США полного отказа от введения в отношении стран ЕС таможенных пошлин на металлы.