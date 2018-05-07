Захарова прокомментировала заявление правительства Чехии о нервно-паралитическом веществе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление чешского премьер-министра Андрея Бабиша, в котором он опроверг слова президента страны Милоша Земана о производстве нервно-паралитического вещества А-230 в Чехии.

«Президент Чехии публично уговаривает своих подчинённых перестать скрывать правду о разработке «Новичка». Силовики Чехии вынуждены признать, что тестирования и разработки «Новичка» велись. Через три дня премьер-министр Чехии называет слова президента Чехии недоразумением. Это просто пять баллов! Заврались!» — написала Захарова в Facebook.

На сайте чешского правительства было опубликовано сообщение, в котором утверждается, что «химвещество типа «Новичок» в Чехии не производилось, не исследовалось и не складировалось».

Ранее Земан заявил, что в Чехии производилось и хранилось нервно-паралитическое вещество.