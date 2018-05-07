В американском штате Нью-Йорк автомобиль въехал в ресторан
В США в штате Нью-Йорк автомобиль врезался в ресторан, три человека получили тяжёлые травмы. Об этом сообщает издание Mamaroneck Daily Voice.
Инцидент произошёл вечером в воскресенье, 6 мая, в городе Мамаронек.
Издание утверждает, что пострадали ещё несколько человек, их состояние не уточняется.
К месту происшествия прибыли несколько автомобилей скорой помощи.
Ранее стало известно, что в Торонто микроавтобус совершил наезд на пешеходов.
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