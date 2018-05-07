В американском штате Нью-Йорк автомобиль въехал в ресторан

В США в штате Нью-Йорк автомобиль врезался в ресторан, три человека получили тяжёлые травмы. Об этом сообщает издание Mamaroneck Daily Voice.

Инцидент произошёл вечером в воскресенье, 6 мая, в городе Мамаронек.

Издание утверждает, что пострадали ещё несколько человек, их состояние не уточняется.

К месту происшествия прибыли несколько автомобилей скорой помощи.

Ранее стало известно, что в Торонто микроавтобус совершил наезд на пешеходов.