В американском штате Нью-Йорк автомобиль въехал в ресторан

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В США в штате Нью-Йорк автомобиль врезался в ресторан, три человека получили тяжёлые травмы. Об этом сообщает издание Mamaroneck Daily Voice.

Инцидент произошёл вечером в воскресенье, 6 мая, в городе Мамаронек. 

Издание утверждает, что пострадали ещё несколько человек, их состояние не уточняется.

К месту происшествия прибыли несколько автомобилей скорой помощи.

Ранее стало известно, что в Торонто микроавтобус совершил наезд на пешеходов.

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