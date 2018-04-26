Число погибших при наезде на людей в Мюнстере возросло до четырёх

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Число погибших в результате наезда на людей в немецком Мюнстере возросло до четырёх. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на городские власти.

Отмечается, что 74-летний житель города Хамм скончался в больнице.

Ранее сообщалось, что в квартире водителя фургона, совершившего наезд на пешеходов в Мюнстере, обнаружен непригодный к использованию автомат Калашникова. 

7 апреля в немецком Мюнстере автомобиль въехал в группу людей. Водитель покончил с собой.

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