Число погибших при наезде на людей в Мюнстере возросло до четырёх

Число погибших в результате наезда на людей в немецком Мюнстере возросло до четырёх. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на городские власти.

Отмечается, что 74-летний житель города Хамм скончался в больнице. Ранее сообщалось, что в квартире водителя фургона, совершившего наезд на пешеходов в Мюнстере, обнаружен непригодный к использованию автомат Калашникова. 7 апреля в немецком Мюнстере автомобиль въехал в группу людей. Водитель покончил с собой.